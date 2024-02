Steuern FDP-Fraktionschef Dürr: Soli schrittweise abschmelzen

09. Februar 2024 | Quelle: dpa

Es brauche nun Steuerentlastungen auf breiter Front, so FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Bild: Bild: dpa

In der Debatte um die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags zur Entlastung der Wirtschaft schlägt FDP-Fraktionschef Christian Dürr einen schrittweisen Abbau vor. „Wir können die Soli-Abschaffung auch in Schritten machen. Ich schlage vor, dass wir den Solidaritätszuschlag in mehreren Jahresschritten abschmelzen”, sagte Dürr der „Rheinischen Post” zur Frage, wie die zu erwartenden Mindereinnahmen gegenfinanziert werden können. „Wir sollten schnellstmöglich damit beginnen. Wir brauchen jetzt Steuerentlastungen auf breiter Front, nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch bei den Leistungsträgern”, forderte Dürr.