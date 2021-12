Steuern Finanzministerium will untere und mittlere Einkommen zügig entlasten

Das Bundesfinanzministerium will die im Koalitionsvertrag vereinbarten steuerlichen Entlastungen rasch umsetzen. Die Parlamentarische Staatssekretärin Katja Hessel (FDP) kündigt im Gespräch mit der WirtschaftsWoche eine Reihe von steuerpolitischen Maßnahmen an, die das Ministerium in den nächsten Monaten per Gesetzentwürfe ins Kabinett einbringen will: „Wir wollen die Ausbildungsfreibeträge von 924 auf 1200 Euro erhöhen. Wir werden auch die Aufwendungen für die Altersvorsorge stärker begünstigen.“