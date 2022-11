Steuern für Leistungsträger So nicht, liebe Wirtschaftsweise!

In seinen besten Zeiten, als der Sachverständigenrat noch nicht dem etatistischen Zeitgeist erlegen war, hätte er darauf gedrungen, die längst in sozialistische Größenordnungen vorgestoßene Staatsausgabenquote von über 51 Prozent drastisch zu senken, um so Mittel für Einkommenstransfers an Bedürftige freizusetzen.



Der Steuerzahler muss sich fragen, ob es Sinn ergibt, ein Gremium zu finanzieren, das im Schröpfen seiner Geldgeber die vorderste Verteidigungslinie des Staates in Krisenzeiten sieht.



