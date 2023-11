Steuern im Ausland So leiden deutsche Unternehmen unter dem deutschen Fiskus

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) in Bonn kennen nur wenige Bürgerinnen und Bürger. Doch in der Wirtschaftswelt geraten Unternehmen und Selbstständige immer mehr in Rage, wenn vom BZSt die Rede ist. Die Behörde ist groß und hat mehr Beschäftigte als das Bundesfinanzministerium selbst: rund 2500 Beschäftigte arbeiten hier. Die 2006 ins Leben gerufene Einrichtung wollte der frühere Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) einmal zu einer mächtigen Bundessteuerbehörde ausbauen - obwohl die Finanzverwaltung eigentlich Sache der Bundesländer ist. Umso mehr konzentriert sich das BZSt darauf, die steuerlichen Interessen Deutschlands in der Welt zu vertreten. Und fällt dabei gegenüber Konzernen und ihren Prüf- und Beratungsgesellschaften immer wieder durch lange Bearbeitungszeiten und Streitigkeiten auf.