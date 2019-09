Steuern, Strompreise, Klimapaket Altmaiers „Therapie“ gefällt der Industrie

Um seine Industriestrategie wissenschaftlich zu stützen, hat Altmaier beim Institut für Weltwirtschaft in Kiel außerdem eine Standortanalyse in Auftrag gegeben. Auf den ersten Blick bietet der Zwischenbericht, den Institutspräsident Gabriel Felbermayr vorstellt, einiges Bekanntes: So überrascht es kaum, dass mehr als 80 Prozent der befragten Industrievertreter die digitale Infrastruktur in Deutschland als schlecht oder sehr schlecht einschätzen und fast zwei Drittel von ihnen so auch die Verfügbarkeit von Fachkräften bewerten.