Steuern und Gebühren Welche Abgaben deutsche Kommunen erhöhen wollen

Auffällig sind die ausgeprägten regionalen Unterschiede. Während laut Studie in Hessen (91 Prozent), Thüringen (89 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (81 Prozent) ein Großteil der Kommunen Erhöhungen plant, sind es in Bayern (48 Prozent) und in Sachsen (30 Prozent) jeweils weniger als die Hälfte. Gerade in Nordrhein Westfalen, dem Land mit dem bundesweit höchstem Schuldenstand, planen die Kommunen neben den Erhöhungen gleichzeitig auch mit der Kürzung von Leistungen. 37 Prozent der NRW-Kommunen tun das. Das bevölkerungsreichste Bundesland ist hier mit großem Abstand vor Thüringen (22 Prozent), Sachsen (20 Prozent) und Schleswig-Holstein (18 Prozent) führend. Die Befragungsergebnisse sind laut EY für elf große Bundesländer repräsentativ, die anderen seien in der Studie nicht dargestellt worden.