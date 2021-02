Steueroasen Millionen zusätzliche Steuern durch Auswertung der „Panama Papers“

Durch die Auswertung der „Panama Papers“ sind bundesweit mehr als 38,4 Millionen Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen erzielt worden. Und über die strafrechtliche Verfolgung der Fälle seien zusätzlich weitere gut 19 Millionen Euro in die öffentlichen Kassen geflossen, erklärte Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Dienstag in Wiesbaden zum Abschluss der Auswertung der „Panama Papers“. Dabei geht es um Dokumente über Finanzgeschäfte von Privatpersonen oder Unternehmen über Briefkastenfirmen in Steueroasen. Darunter befinden sich auch Politiker, Prominente und Konzerne.