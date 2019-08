Steuerpläne Deutscher Adel fürchtet Zusatzbelastung durch Reform der Grundsteuer

Der Gesetzentwurf sieht eine ersatzlose Streichung bisheriger Steuerermäßigungen vor. Die Eigentümer der rund 750.000 privaten Baudenkmäler, darunter viele Adlige, fürchten eine „erhebliche Belastung – entgegen der allgemein postulierten Aufkommensneutralität“ und fordern die Beibehaltung eines Denkmalabschlags, heißt es in einem Brief der Fachverbände an den Minister.