Steuerpläne FDP-Chef Lindner will zuerst den Soli senken und Investitionen ankurbeln

Zur Gegenfinanzierung schließt Lindner Steuererhöhungen aus, stattdessen will er Staatsbeteiligungen des Bundes nutzen und Förderungen abbauen: „Investitionen müssen wir ausweiten, aber durch Umschichtung aus dem Bereich der Subventionen. Oder durch den Tausch der Staatsbeteiligungen, etwa an der Telekom in Glasfaser-Infrastruktur“, sagte er der WirtschaftsWoche.