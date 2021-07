Steuerpolitik Wie das Ehegattensplitting reformiert werden sollte

Der Streit um das Ehegattensplitting gründet in einem gesellschaftlichen Zielkonflikt, der in vielen Wortmeldungen zu dem Thema nur unzureichend benannt wird. Eine große Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland und vermutlich auch in anderen Ländern der Welt dürfte folgende drei Prinzipien der Einkommensbesteuerung befürworten, wobei das Einkommensteuerrecht nicht allen drei Prinzipien gleichzeitig gerecht werden kann.



Erstens: Der Einkommensteuertarif beinhaltet bei steigenden zu versteuernden Einkommen zunehmende marginale und damit zunehmende durchschnittliche Steuersätze.