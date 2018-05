Steuerreform: Die Welt braucht keine Daten-Steuer, Frau Merkel!

Eine Besteuerung von Myriaden Daten würde unsere Finanzbeamten in den Wahnsinn treiben. Da braucht Frau Merkel nicht einmal die Wissenschaft aufrufen, Vorschläge zu entwickeln. Schon jetzt scheitert der Fiskus gnadenlos an der existierenden Möglichkeit, die Abgabe von Daten an Facebook & Co. als geldwertes Tauschgeschäft zu deklarieren und hierzulande zu besteuern – weil Daten sich nicht wie Schrauben, Muttern, Ventile oder Öl einfach bepreisen lassen.