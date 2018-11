Steuerreform Scholz legt zwei Modelle für die Grundsteuer vor

Nach jahrelangen Debatten und auf Druck des Bundesverfassungsgerichts ist es endlich so weit: Am Mittwoch wird Bundesfinanzminister Olaf Scholz den Bundesländern zwei verschiedene Modelle zur Reform der Grundsteuer vorlegen, wie die WirtschaftsWoche aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums erfahren hat. So beinhaltet Scholz‘ Vorschlag zum einen ein rein an der Grundstücks- und Gebäudefläche orientiertes Modell. Die Fläche multipliziert mit einem sogenannten Äquivalenzwert ergäbe dann die neue Grundsteuer.