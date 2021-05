Steuerschätzung Ein gewaltiges Plus ab 2025

Und dies bei zunehmenden öffentlichen und privaten Investitionen, letztere möglichst gestützt auf eine Steuersenkung, die der Rentabilität der privaten Kapitalbildung in allen Bereichen unserer Wirtschaft zuträglich ist und mittelfristig durch Digitalisierung und Modernisierung das Wirtschaftswachstum stärkt. Dazu könnte in der Übergangsphase in allernächster Zukunft durchaus ein Defizit in Kauf genommen werden, da die nötigen privaten und öffentlichen Investitionen langfristig die Leistungskraft der Wirtschaft stärken und damit für mehr Steuereinnahmen sorgen.