Steuerschätzung Lindner in Steuerzwickmühle: Brutto hui, netto pfui

Vor allem die Mehreinnahmen des Bundes redete der Finanzminister klein. Diese sollen im Zeitraum von 2022 bis 2026 insgesamt um fast 48 Milliarden Euro steigen. Im Vergleich dazu kommen die Länder zwar nur auf ein Plus von 43 Milliarden. Allerdings würde der Bund die Hauptlast im Kampf gegen die hohen Energiepreise tragen und dabei die Länder auch noch entlasten. Als große Gewinner der Steuerschätzung stehen derweil die Kommunen da. Ihr Steuereinnahmen sollen um 40 Milliarden Euro steigen, was gemessen an ihren vergleichsweise geringeren Anteil am Steuerkuchen einen immensen Anstieg bedeutet. Die Ursache hierfür: Die sprudelnden Einnahmen aus der Gewerbe- und Grundsteuer, die den Kommunen zugutekommen.