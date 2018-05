Steuerschätzung: Staat kann mit 60 Milliarden Euro zusätzlich rechnen

BerlinDer Staat kann auch in den nächsten Jahren mit deutlich höheren Steuereinnahmen planen. Demnach werden die Steuerschätzer am Mittwoch ihre Prognose für die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden gegenüber ihrer Schätzung aus dem November 2017 um rund 60 Milliarden Euro anheben. Diese Zahl zeichnet sich nach Handelsblatt-Informationen aus den verschiedenen Schätzvorlagen für die Sitzung am Mittwoch ab.