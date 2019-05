Steuerschätzung Warum Scholz trotz weniger Steuereinnahmen zufrieden ist

Gleichwohl könnte der kleine Dämpfer Anlass sein, die Struktur der Staatsausgaben und -pläne zu hinterfragen. So fordert der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU, Carsten Linnemann, ein „Ende der ziellosen Ausgabenpolitik“, womit er insbesondere Sozialausgaben meint. Stattdessen sollten die Steuern für Unternehmen gesenkt werden, um die Wachstumskräfte wieder zu stärken.



Davon will Scholz aber bei seiner Pressekonferenz nichts wissen. Denn, so der Minister: Die deutsche Konjunktur sei ja eigentlich „robust“, es gebe die Rekordzahl von 45 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, und die Löhne stiegen in diesem Jahr um 4,5 Prozent, was die Binnenkonjunktur stütze. Die Probleme seien vielmehr im Welthandel zu suchen und wären „man made“. Also eine Folge der von US-Präsident Donald Trump vom Zaun gerissenen Handelskonflikte mit China und der EU, aber auch der drohende Brexit.