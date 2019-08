Steuersenkung Warum der Soli nicht alles ist

Womit wir bei Olaf Scholz wären. Der Vizekanzler, SPD-Vorsitzkandidat und Finanzminister darf in die Geschichtsbücher eingehen als derjenige, der den Soli tilgte. Nicht Wolfgang Schäuble. Auch nicht Christian Lindner. Einerseits. Andererseits sollte niemand, der politischen Verstand besitzt, erwarten, dass sich der plötzliche Wahlkämpfer und Sozialdemokrat Scholz auch noch für eine allzu zügige End-Entlastung der obersten drei, vier Prozent der Einkommensbezieher stark macht.



Und die Wahrheit ist: das ist auch nicht so drängend. Wenn Scholz also klug wäre, würde er die Debatte weg vom Soli lenken. Und als erstes über Sozialversicherungsbeiträge reden. Diese de facto Flat-Tax (rund 20 Prozent für alle) schmerzt Krankenschwestern, Müllmänner, Bandarbeiter, Erzieherinnen oder Pfleger viel mehr als die Einkommensteuer – und Arbeitgeber übrigens auch. Dieses bisschen weniger Soli dagegen, das spüren sie kaum.