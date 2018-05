Steuerzahlerbund: Ausgabenexpansion droht Haushalt zu ruinieren

BerlinDer Bund der Steuerzahler wirft der Bundesregierung eine expansive Ausgabenpolitik vor, die das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts bedroht. „Finanzminister Olaf Scholz wird alle Mühe haben, mit diesen Eckwerten die Schwarze Null zu halten“, erklärte der Präsident des Steuerzahlerbundes, Reiner Holznagel, am Dienstag in Berlin. Das Bundeskabinett will am Mittwoch den Entwurf für den Haushalt 2018 sowie die Eckwerte für den Etat 2019 und den Finanzplan bis 2022 beschließen.