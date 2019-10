Stichwahl nötig : SPD verliert Oberbürgermeister-Posten in Hannover

Auffallend war am Tag der thüringischen Landtagswahl der Unterschied zu den Ergebnissen in dem ostdeutschen Bundesland. Dort wurden Linkspartei und AfD stärkste Parteien. In Hannover erzielte der AfD-Kandidat 4,6 Prozent der Stimmen, die Linken-Kandidatin 1,9 Prozent. In Mainz erzielte der angetretene Linken-Politiker 2,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag in Hannover bei 44,9 Prozent, in Mainz bei 45,8 Prozent.