Stickoxid-Grenzwerte Merkel will Dieselfahrverbot in Frankfurt verhindern

CDU-Präsidium und -Bundesvorstand beschlossen am Sonntag in einer Sondersitzung eine Erklärung zum Dieselthema, in der die Hersteller unter anderem aufgefordert werden, den Dieselbesitzern unter die Arme zu greifen. Diese dürften keine finanziellen Nachteile haben, forderte Merkel. „Als weitere Maßnahme wird der Bund zügig die technischen Grundlagen für die Hardwarenachrüstung von Diesel-Pkws legen und bei der EU notifizieren“, heißt es in dem Papier. Von der Autoindustrie erwarte die CDU wegen ihrer Verantwortung „jenseits einer Rechtspflicht“ die Finanzierung dieser Nachrüstungen. Bisher weigern sich die Autokonzerne, die vollen Kosten für eine Hardwarenachrüstung zu übernehmen.