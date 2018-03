Stiftungsrat: Gedenkstätte begrüßt Plan zum Ausbremsen der AfD

Nach ihrem Einzug in den niedersächsischen Landtag steht der AfD ein Sitz in dem Stiftungsrat zu. Um dies zu verhindern, haben CDU, SPD, FDP und Grünen einen gemeinsamen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach die Zahl der Landtags-Vertreter in dem Gremium auf vier reduziert werden soll. Damit bliebe die AfD als kleinste Fraktion außen vor.