Stimmung in den Wahlkreisen: So hadert die SPD-Basis mit der GroKo kurz vor Ende des Mitgliedervotums

In Bayern ist die SPD in manchen Landstrichen gar nicht mehr kampagnenfähig. Die CSU ist nach wie vor eine Übermacht. Nur in größeren bayerischen Städten schaffen es Sozialdemokraten noch an die Spitze. Bei den vergangenen zwei Landtagswahlen kam die SPD hier nur noch auf 18,6 und 20,6 Prozent. Im Herbst stehen die nächsten Wahlen an. Jüngste Umfragen sehen die SPD bei 14 Prozent, die AfD lauert bei zehn Prozent. „Die Stimmung zur Großen Koalition ist hier geteilt“, berichtet Merzbacher.