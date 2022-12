Störaktion Störung von TV-Gottesdienst: Klimaaktivisten kommen zu spät

24. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Ein Aktivist der Gruppe «Letzte Generation» blockiert eine Kreuzung. Bild: Bild: dpa

Pläne von Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation, einen live im ARD-Fernsehen übertragenen Weihnachtsgottesdienst zu stören, sind nach Angaben der Polizei durchkreuzt worden. Da es Hinweise auf die geplante Aktion an Heiligabend in der Auferstehungskirche in Stuttgart-Möhringen gab, wurde der Gottesdienst bereits am Vortag aufgezeichnet, wie die Polizei am Samstag mitteilte.