Störung am Donnerstagmorgen Notruf 110 und 112 wieder erreichbar

„Wir waren in der Lage, alle unsere Partner zu informieren“, so Schuster. „Denn das Lagezentrum der Telekom ist mit uns sehr schnell in Kontakt getreten. Und die regionalen Leitstellen konnten anschließend unsere Warn-App NINA zur weiteren Verbreitung der Information nutzen.“ Fragen zu den Ursachen des Ausfalls könne aber nur die Telekom beantworten.