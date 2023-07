Stotterndes Wachstum Quo vadis, deutsche Konjunktur?

Der Grund für die anhaltende Konjunkturschwäche ist in der Geldpolitik zu suchen. Rund um den Globus haben die Zentralbanken in den vergangenen Monaten die Leitzinsen kräftig angehoben. In der Eurozone hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Zinssatz für Einlagen der Geschäftsbanken bei der EZB seit Juli vergangenen Jahres um insgesamt 400 Basispunkte auf nunmehr 3,5 Prozent angehoben. Im Juli dürfte die EZB erneut an der Zinsschraube drehen. Auch in den USA und im Vereinigten Königreich deuten sich angesichts der nach wie vor viel zu hohen Inflationsraten weitere Zinsschritte an.