Stotterndes Wachstum Quo vadis, deutsche Konjunktur?

Inzwischen aber zeigt sich, dass die Hoffnungen der Konjunkturexperten auf Sand gebaut waren. Den Unternehmen fehlt es vielfach an Folgeaufträgen, um die Produktion nach dem Abarbeiten der Auftragsbestände dauerhaft hochzufahren. Umfragen des Münchner ifo Instituts zufolge beurteilen aktuell mehr Unternehmen ihre Auftragsbestände als „zu klein“ als dass sie diese als „verhältnismäßig hoch“ einstufen.



Zudem hat sich der erhoffte Nachfrageschub aus China als Eintagsfliege entpuppt. Die Wirtschaft der Volksrepublik leidet noch immer unter den Problemen im Immobiliensektor. Die Arbeitslosigkeit vor allem unter Jugendlichen ist hoch, die Verunsicherung der Unternehmen nach den rigiden staatlichen Eingriffen in der Corona-Pandemie groß. Die Einkaufsmanager blicken skeptisch in die Zukunft, der auf Umfragen beruhende Indikator liegt mit 49,0 Punkten unter der kritischen Marke von 50 Zählern, die den Expansions- vom Kontraktionsbereich trennt.

Unerfüllt blieb bisher auch die Hoffnung der Konjunkturexperten auf ein Erstarken des privaten Verbrauchs. Die hartnäckig hohe Inflation – im Juni lag sie bei 6,4 Prozent – nagt an der Kaufkraft der Bürger. Der von der GfK ermittelte Konsumklimaindex gab zuletzt weiter nach. Die Lohnabschlüsse haben die Geldentwertung in der Breite der Wirtschaft bisher nicht ausgeglichen. Erst im nächsten Jahr dürften die Reallöhne wieder steigen, erwarten die Ökonomen der Commerzbank.