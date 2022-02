Straftaten in sozialen Netzwerken „Man kann Telegram nicht abschalten“

Die Bundesregierung hat den Druck auf Telegram erhöht, indem sie auf Apple und Google zugegangen ist. Die haben Telegram in ihren App-Stores…

Der Weg über Apple und Google ist effektiver. Es wäre relativ einfach, Telegram aus den App-Stores zu werfen. Die Frage ist nur, ob Google und Apple das auch machen, ob der Verstoß gegen die Nutzungsrichtlinien so groß ist, dass sich der Rausschmiss rechtfertigt. Allerdings wäre das dann nur ein Rausschmiss aus dem deutschen App-Store – in anderen Ländern wäre Telegram weiter erhältlich. Unter Android lässt sich Telegram darüber hinaus über alternative App-Stores wie F-Droid beziehen.

Was wäre, wenn europäische Behörden einen Server von Telegram beschlagnahmen?

Der Betrieb würde ganz normal weiterlaufen, andere Server in anderen Staaten übernehmen dann die Arbeit. Theoretisch wäre es möglich, dass die Behörden auf einem beschlagnahmten Server die nur auf dem Transportweg verschlüsselten Nachrichten und Kanäle mitlesen. Ich nehme allerdings an, dass Telegram für diesen Fall vorgesorgt hat und einen kompromittierten Server aus dem Verbund herauslösen kann, so dass er keine Nachrichten mehr verarbeitet