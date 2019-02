Straßenverkehr Verkehrsministerium fördert Lang-LKWs

Die Grünen kritisieren den Plan. „Sonntag kündigt Scheuer die Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene an, am Montag hebt er die Bindung der Lang-Lkws an den kombinierten Verkehr auf“, sagte Verkehrsexperte Stephan Kühn. „Das passt nicht zusammen.“ Das einzig Positive an den Regeländerungen sei der künftig verpflichtende Einbau von Abbiegeassistenten.