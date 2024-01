Strategie Wahljahr 2024 CSU fordert: Scholz soll Vertrauensfrage stellen

Es ist selten, dass die CSU ein politisches Vorbild bei den Sozialdemokraten sucht. Aber Markus Söder muss in diesen Tagen immer wieder an Gerhard Schröder denken. Der habe sich als Kanzler 2005 in einer ähnlich schlechten Situation befunden wie heute Olaf Scholz: katastrophale wirtschaftliche Lage und ein dramatischer Vertrauensverlust sowohl bei den Bürgern als auch in den eigenen Reihen.