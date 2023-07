Strategiekonferenz Angriff auf die Ampel: CSU plant Herbstoffensive

Doch so willkommen dieses Thema in den anlaufenden Landtagswahlkämpfen in Hessen und Bayern auch sein mag – für CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ist das zu wenig. Der frühere Bundesverkehrsminister und CSU-Generalsekretär will bei der Klausurtagung im Kloster Andechs die 45 Bundestagsabgeordneten der CSU auf neue Themen einschwören, auf Fragestellungen, deren Spannungsbögen bis in das nächste Jahr hineinreichen. Im Mittelpunkt stehen für Dobrindt wirtschafts- und finanzpolitische Fragen. Dazu zählt er die hohe Steuerlast für Bürger wie Unternehmen, die schmerzlich spürbare Inflation, die schleichende Deindustrialisierung Deutschlands und in diesem Kontext die zunehmende Angst vor dem Verlust des eigenen Wohlstands.