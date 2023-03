Streik: VKA-Chefin Welge rügt „fragwürdiges Verhalten“ der Gewerkschaften

Welge schließt eine Einigung in der entscheidenden Verhandlungsrunde am Montag und Dienstag zwar nicht aus: „Ich bin zuversichtlich, dass wir uns zusammenraufen können.“ Für den Fall eines hohen Abschlusses kündigte sie aber zugleich Einschnitte bei kommunalen Leistungen und höhere Belastungen für die Bürger an. „Was künftig zusätzlich in den Lohntopf fließt, fehlt logischerweise an anderer Stelle der öffentlichen Daseinsvorsorge. Es fehlt für Investitionen, für neue Stellen, für bessere kommunale Angebote“, so Welge im WirtschaftsWoche-Interview.