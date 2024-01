Streikkosten Nehmen die Gewerkschaften uns in Geiselhaft?

Die Frage, welche Kosten die Streiks für die Gesellschaft bedeuten, ist für Puls insgesamt ohnehin nachrangig. Als Volkswirtschaft sollten wir uns seinen Worten nach eher fragen, was wir gegen den schieren Mangel an Fachkräften in den Stellwerken, den Zügen und auf den Fahrersitzen der LKW tun können: „Wer soll eigentlich die ganzen prognostizierten Züge 2030 noch fahren?“ Da autonome Züge und Lastwagen kurz- und mittelfristig nicht in Sicht sind, muss sich Deutschland eher auf einen Stillstand ganz anderer Art einstellen. Die Macht von Gewerkschaftern wie die des scheidenden GDL-Chefs Claus Weselsky werde also in Zukunft zunehmen, denn seine Kolleginnen und Kollegen werden immer schwerer ersetzbar.