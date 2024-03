Streikrepublik Deutschland Geheimsache Streikkasse

Genauer will Boguslawski nicht werden. Der Grund ist klar: Keine Gewerkschaft will berechenbar sein, die Gegenseite soll nicht wissen, wie viele Monate oder Jahre Streiks für sie finanzierbar wären. Nur so viel: „Kein Streik wird an den Finanzen der IG Metall scheitern“, sagt Boguslawski.