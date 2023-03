Streiks im öffentlichen Dienst „Gewerkschaften dürfen die Allgemeinheit nicht in Geiselhaft nehmen“

Die Gewerkschaften dürfen theoretisch das halbe Land lahmlegen, um ihre Forderungen durchzusetzen?

Wir hatten in Deutschland solche Situationen noch nicht, auch nicht in den viel zitierten Siebzigerjahren. Wenn nun tatsächlich branchen- und gewerkschaftsübergreifend der gesamte Personen- und Gütertransport bestreikt wird, müssen die Kollateralschäden in die juristische Bewertung einfließen. Die Gewerkschaften dürfen die Allgemeinheit nicht in Geiselhaft nehmen. Die Arbeitsgerichte sind allerdings traditionell bei Anträgen der Arbeitgeber gegen Streiks sehr zurückhaltend. Nur wenn die Rechtswidrigkeit offensichtlich ist, kann eine Verbotsverfügung ergehen. Es gibt nur einen Punkt, wo die Gerichte bisher – zum Glück – mit Blick auf die Gewerkschaften pingelig sind: Bei Streiks in der öffentlichen Daseinsfürsorge müssen ausreichende Notdienste gewährleistet sein.