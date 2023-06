Streiks „Wenn jemand in einer Gewerkschaft ist, verdient er nicht automatisch mehr Geld“

Die Arbeitswelt wird sich in Zukunft stark verändern. Welche Rolle werden Gewerkschaften in einem Arbeitsmarkt spielen, der immer digitaler wird?

Eine sehr wichtige. Gerade wenn wir auf Technologien wie künstliche Intelligenz oder ChatGPT blicken. Diese Errungenschaften stellen eine Kernfrage: Was ist eigentlich noch das, was menschliche Arbeit, die nicht ersetzt werden kann, ausmacht? Damit einhergeht die Frage nach der Würde bei der Arbeit und ob wir irgendwann nur noch kleine Rädchen in einem großen Getriebe sind. Gerade hier könnten Gewerkschaften sich einsetzen, um die Organisation von Arbeit mitzugestalten