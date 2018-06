Streikverbot für Beamte: Die Beamten hätten sich fast selbst abgeschafft

Die Abschaffung des Beamtentums mag eine populäre Forderung sein, über die man gern diskutieren kann. Ob ein beamtenloser Staat aber noch so populär wäre, wenn die Bürger sich über die Nachteile im Klaren wären? Was, wenn plötzlich keine Notrufe beantwortet werden, weil die Polizei streikt? Das Bundesverfassungsgericht hat passend dazu klargestellt, dass sein Urteil sich nicht nur auf Lehrer bezieht sondern zum Beispiel auch auf Polizisten. Die Bestätigung des Streikverbots ist also kein schwarzer Tag für die Demokratie, wie die Gewerkschaften behaupten.