Streit in der Ampel um Prestigeprojekt „Für teure SUVs oder die Segeljacht sind Familienleistungen erst recht nicht!“

Die bisherige Kinderförderung erfüllt diese Anforderungen hingegen nicht: Derzeit werden alle Eltern über das Kindergeld von aktuell 250 Euro monatlich oder den steuerlichen Kinderfreibetrag in Höhe von 8952 Euro jährlich unterstützt oder entlastet, je nachdem, was für sie finanziell besser ist. Wer Kindergeld bezieht, bekommt also jährlich maximal 3000 Euro pro Kind. Wer über den Kinderfreibetrag „entlastet“ wird, kann mit maximal 4248 Euro Steuerersparnis rechnen, also mit 1248 Euro mehr im Jahr. Bis zum 18. Lebensjahr summiert sich diese Differenz auf 22.464 Euro pro Kind, die Besserverdienende mehr im Geldbeutel haben als Bezieher von Kindergeld.