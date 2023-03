Streit in der Regierung Es fehlt der Ampel an Führung – und Scholz an Mut

Manchmal lohnt sich etwas Abstand. Abstand zu den Streithähnen etwa: FDP und Grüne verhakeln sich in manchem Foulspiel um Wärmepumpen oder Attacken auf den Bundesetat. Doch geht‘s in der Regierung um Größeres, darum wie der Umstieg vom fossilen ins erneuerbare Zeitalter in kurzer Zeit gelingen kann.