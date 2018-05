Streit mit den USA: Merkel sucht bei Besuch in China Verbündete für Iran- und WTO-Abkommen

BerlinReisen der Bundeskanzlerin werden derzeit mit Argusaugen beobachtet. Denn obwohl Angela Merkel offiziell nur den Reigen an Antrittsbesuche ihrer vierten Amtszeit hinter sich bringt, stellt sich bei den Visiten in den USA, Russland und am Mittwoch nun China stets die Frage, ob sich hier die künftige internationale Aufstellung in Großkonflikten ablesen lässt.