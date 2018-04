Streit über Krankenkassen: SPD lehnt gesetzliche Pflicht zu Beitragssenkungen ab

BerlinDie SPD macht Front gegen die von Gesundheitsminister Jens Spahn geplante Verpflichtung der gesetzlichen Krankenkassen zu Beitragssenkungen. Fraktionsvizechef Karl Lauterbach sagte am Donnerstag in Berlin, durch die Reformen in dieser und der vergangenen Legislaturperiode entstünden Mehrkosten von jährlich drei bis fünf Milliarden Euro, so dass Beitragssatzsenkungen nicht möglich seien. „Der Spielraum ist nicht da.“ Auch würden die Senkungen nur wenige Kassen betreffen, die dann nach kurzer Zeit den Beitrag wieder anheben müssten.