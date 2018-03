Streit um Abtreibungs-Werbeverbot: SPD attestiert Spahn ein „politisches Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom“

Die Grünen warnten vor einem Dauerstreit in der Großen Koalition. „Wenn Spahn diese Ausfälle am rechten Rand so weiter betreibt, wird das eine aggressive Koalition und der Kurs von Merkel und Kramp-Karrenbauer wird ad absurdum geführt“, erklärte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast auf Twitter.