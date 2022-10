Streit um Atomkraft: So verhindert die Ampel ihre Kernspaltung

Und jetzt? Was tun? Nun, wenn Sie wissen wollen, was eine Frau vom Fach dazu denkt, lesen Sie bitte unser Porträt der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm. Die hat früher selbst in Brokdorf gegen die Kernenergie protestiert, findet aber heute, dass wir uns selbst – salopp gesagt – einen Dienst erweisen und gleichzeitig Putins eins auswischen sollten: und zwar mit einem klar und eindeutig befristeten Fortbetrieb der Meiler Isar 2, Neckarwestheim und Emsland. Pragmatismus first, Ausstieg second.