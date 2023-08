Streit um die Rente „Das Rentenproblem wird uns in den 2030er- und 2040er-Jahren massiv einholen“

Das heißt konkret?

Der Bundeszuschuss in die gesetzliche Rentenversicherung würde in den 2040er-Jahren etwa die Hälfte des Bundeshaushalts ausmachen. Ich beobachte das mit großer Sorge, weil dadurch wichtige Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, die Digitalisierung oder die Bekämpfung des Klimawandels zu kurz kommen werden.



Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat vor ein paar Tagen vorgeschlagen, den Renteneintritt an die Lebenserwartung zu koppeln. Ist das der richtige Weg?

Das ist eine Stellschraube, an der gedreht werden sollte. Ich will aber betonen: Das würde nicht sofort passieren. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat in einem Gutachten im Jahr 2021 empfohlen, dass jedes Lebensjahr, das man länger lebt, sich in zwei Drittel Arbeit und ein Drittel Rentenbezugszeit aufgliedern sollte. Bei einer steigenden Lebenserwartung von eineinhalb Jahren, bedeutet dies, ein Jahr später in Rente zu gehen. Ein Renteneintrittsalter von 68 Jahren würde dann voraussichtlich im Jahr 2042 erreicht.