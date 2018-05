Streit um Entfristung bei der Deutschen Post: „Scholz argumentiert ein Stück scheinheilig“

Die Deutsche Post hat bestätigt, dass befristete Arbeitsverträge nicht entfristet werden, wenn der Arbeitnehmer mehr als 20 Tage in zwei Jahren krank war. Das Bundesfinanzministerium als Anteilseigner will sich dafür einsetzen, diese Praxis abzuschaffen. Sie wollen die Empörung nicht teilen. Warum?

Olaf Scholz argumentiert ein Stück scheinheilig. Als Aktionär der Post steckt er gerne die Dividende ein. Als Sozialdemokrat will er jetzt in das operative Geschäft eingreifen. Man gewinnt den Eindruck: Da wo der Staat mitmischt, sind die Auswüchse am dreistesten. Siehe VW (Diesel, Boni, Winterkorn). Siehe jetzt die Post.

Es sei auch daran erinnert, dass vor zehn Jahren mit dem Postmindestlohn der Wettbewerb kaputtgemacht wurde und die Mitarbeiter daher auch nicht mehr zur Konkurrenz wechseln können. Es ging offensichtlich um Monopolpolitik und nicht um die Arbeitsbedingungen. Falls die Arbeitsbedingungen bei der Post sittenwidrig sein sollten, ist das eine Sache der Arbeitsgerichte.