Streit um Finanzierung Warum das Grundeinkommen sehr wohl finanzierbar ist

Was die Bevölkerung mit der einen Hand an Steuern zur Finanzierung des Grundeinkommens zu zahlen hat, erhält sie direkt und unmittelbar mit der anderen Hand in Form des Grundeinkommens in vollem Umfang zurück. Dafür bedarf es nicht eines einzigen Euros höherer Steuern. Denn der Nettoeffekt für die Gesellschaft insgesamt ist ein Saldo von Null – deshalb auch der Begriff Nullsummenspiel. Weder steigen die Steuerbelastung für die Gesellschaft insgesamt noch die Durchschnittssteuerbelastung pro Kopf. Die gesamtwirtschaftliche Steuerquote bleibt mit oder ohne Grundeinkommen auf exakt dem gleichen Niveau. So einfach ist es, das so provokativ vorgetragene Argument der Nicht-Finanzierbarkeit zu widerlegen.