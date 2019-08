Streit um Fleisch-Besteuerung So absurd ist die Mehrwertsteuer in Deutschland

Was ist ein Grundnahrungsmittel, was nicht? Diese Frage stellt sich aktuell bei Fleisch. Die bestehende Regelung mutet durchaus absurd an: So muss etwa für Fruchtsaft der 19-Prozent-Satz veranschlagt werden. Bei Garnelen und Trüffeln hingegen fallen nur sieben Prozent Mehrwertsteuer an.

Bild: dpa