Streit um künftige Ausrichtung: Parteivize Laschet sieht Markenkern der CDU nicht im Konservativen

München/BerlinGut eine Woche vor dem Sonderparteitag nimmt in der CDU die Debatte über eine inhaltliche und personelle Erneuerung an Fahrt auf. Mehrere CDU-Spitzenpolitiker äußerten sich am Wochenende kritisch zu Forderungen nach einem konservativeren Profil. „Wir müssen deutlich machen, dass der Markenkern der Christlich Demokratischen Union eben nicht das Konservative ist, sondern dass das christliche Menschenbild über allem steht“, sagte CDU-Vize Armin Laschet der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther lehnte in der „B.Z. am Sonntag“ einen Rechtsruck ab. Die Bremer CDU-Landesvorsitzende Elisabeth Motschmann kritisierte, junge männliche Unions-Politiker schadeten mit ihrer Dauer-Forderung nach einer Verjüngung Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel.