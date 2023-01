Streit um Leopard-Lieferung für die Ukraine „Ob Deutschland zur Kriegspartei wird, hängt nicht von Panzern ab“

WirtschaftsWoche: Herr Neitzel, Olaf Scholz will derzeit keine Kampfpanzer vom Typ Leopard in die Ukraine liefern. Kann der Kanzler diesen Kurs trotz wachsenden Drucks aus Polen und der eigenen Koalition durchhalten – oder muss er am Ende nachgeben wie beim Schützenpanzer Marder?

Sönke Neitzel: Die Lieferung der Schützenpanzer Marder ist zwar eine neue Qualität der Unterstützung, aber ich glaube nicht, dass sich an der generellen Haltung des Kanzlers etwas ändern wird – er setzt damit eigentlich auch nur den Kurs fort, den es in den vergangenen 30 Jahren in Deutschland in Kriegs- und Krisenfragen gegeben hat.