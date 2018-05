Streit um Löhne: Bau-Tarifverhandlungen mit Schiedsspruch beendet

BerlinDie Tarifverhandlungen für rund 800.000 Bauarbeiter sind mit einem Schiedsspruch des Schlichters Wolfgang Clement beendet worden. Das teilten die Arbeitgeber und die Gewerkschaft IG BAU am Samstagmorgen nach einer rund 19-stündigen Schlichtungsrunde in Berlin mit. Über die Details des Schlichterspruchs wollten beide Seiten erst in einer Pressekonferenz um 9.00 Uhr informieren. Damit blieb zunächst offen, ob beide Seiten den von Clement vorgeschlagenen Kompromiss akzeptieren. Nach den Regeln der Schlichtungsordnung haben die Tarifparteien 14 Tage Zeit, um den Schlichterspruch anzunehmen oder abzulehnen.