Streit um Migrationsaussage Merkel widerspricht Innenminister Seehofer

BerlinDer CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat die Migrationsfrage als „Mutter aller politischen Probleme“ in Deutschland bezeichnet und dafür teils heftigen Widerspruch geerntet. „Ich sag' das anders“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag im RTL-Sommerinterview vor dem Hintergrund teils rassistischer und fremdenfeindlicher Demonstrationen in Chemnitz.